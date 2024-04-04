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        Haberler Ekonomi Para Trendyol, e-ihracatta 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı - Para Haberleri

        Trendyol, e-ihracatta 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı

        Trendyol, e-ihracat yoluyla dünya pazarlarına sunduğu Türk ürünleri ve üreticilerine dair 2024 yılı ilk çeyrek verilerini açıkladı. Bu dönemde Türk üreticiler en çok Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış yaptı. En çok ihracat gerçekleştiren iller İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra; Bursa, Adana, Gaziantep, Denizli ve Mersin oldu. Tekstil ve mutfak eşyaları ise, ihracatı en fazla yapılan ürün grupları olarak dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:03
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        Trendyol, e-ihracatta ilk çeyrek verilerini açıkladı
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        Türk üreticilerin e-ihracat yoluyla uluslararası pazarlara erişimine olanak tanıyan Trendyol; Azerbaycan ve Körfez Bölgesi’ne ürünlerini ulaştıran Türk satıcılara dair 2024 yılı ilk çeyrek verilerini paylaştı. Trendyol tarafından, e-ihracatın her adımında desteklenen satıcılar, bu dönemde en fazla Azerbaycan ve Körfez Ülkelerine ihracat gerçekleştirdi. En fazla satış yapılan şehirlerse Riyad, Cidde, Bakü, Dubai ve Abu Dabi oldu.

        İlk çeyrekte yaklaşık 50 bin Trendyol satıcısı, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinde, günlük 1.5 milyon aktif kullanıcının olduğu Trendyol üzerinden, toplam 16 milyon ürün sattı. Bu dönemde toplam 4.5 milyon müşteri tabanına ulaşan Trendyol satıcılarının en çok ilgi çeken ürünleri tişört, gömlek, mutfak takımı, tava ve tencere oldu. Bursa, Adana, Gaziantep, Denizli ve Mersin en çok satış yapan iller olarak ön plana çıktı.

        Trendyol satıcıları geçen yıl 650 milyon dolarlık bir ihracat hacmi gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamıştı. Trendyol, 2023 yılının Mayıs ayından bugüne mikro ihracat çözümleri sayesinde 90 binden fazla satıcısını ihracatçı yaptı.

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