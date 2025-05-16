Alanyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon beklentilerin altında performans sergileyen siyah beyazlılar, ligi 3. sırada bitirip önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde yer almayı hedefliyor. Kara kartal 58 puanla 3. sırada bulunurken rakibi Samsunspor 57 puanla 4. basamakta bulunuyor. Peki, Alanyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Alanyaspor- Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Bu sezon ligde istenen oyunu sergilemeyen siyah beyazlılar, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde yer almak için fikstürü 3. olarak bitirmeyi hedefliyor. Öte yandan Alanyaspor 15. sırada düşme hattının sınırında 38 puanla yer alırken, düşme hattında bulunan 16. Sivasspor ve 17. Bodrum'un 35'er puanı bulunuyor. Peki, Alanyaspor- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları ve muhtemel kadroları...
ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor- Beşiktaş maçı 18 Mayıs Pazar günü 21.45'te oynanacak.
ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
GAİN Park'ta oynanacak mücadele beİN Sports 5'den canlı yayınlanacak.