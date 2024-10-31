Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor! - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftası yarın oynanacak Gaziantep FK - Göztepe maçıyla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:06 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Haftanın önemli müsabakasında pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Derbide Galatasaray'a karşı bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray ise haftayı BAY geçecek.

        Süper Lig'de 11. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

        Yarın

        20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

        2 Kasım Cumartesi

        13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

        16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

        19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

        REKLAM

        3 Kasım Pazar

        13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın

        16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

        16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol

        19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

        4 Kasım Pazartesi

        20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        Yapay zekaya KDV geliyor
        Yapay zekaya KDV geliyor
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        Trump Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istedi mi?
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?