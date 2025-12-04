Habertürk
        Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftası yarın oynanacak Galatasaray - Samsunspor maçıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:06
        Süper Lig'de 15. hafta heyecanı!
        Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

        Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

        5 ARALIK CUMA

        20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

        6 ARALIK CUMARTESİ

        14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

        7 ARALIK PAZAR

        14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)

        17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)

        20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

        8 ARALIK PAZARTESİ

        20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

        20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)

