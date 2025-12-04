Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası yarın oynanacak Galatasaray - Samsunspor maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
5 ARALIK CUMA
20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
6 ARALIK CUMARTESİ
14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
7 ARALIK PAZAR
14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)
20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
8 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)
20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)