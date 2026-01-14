Habertürk
        Trendyol Süper Lig: Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

        Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda lider Galatasaray evinde Gaziantep'i ağırlıyor. Oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlübiyetle sahadan ayrılan sarı kırmızılılar, 42 puanla zirvede yer alıyor. Öte yandan 5 beraberlik, 6'şar galibiyet ve mağlübiyeti olan Gaziantep, 23 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 14.01.2026 - 17:20 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:20
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Sarı kırmızılılarda Afrika Kupası nedeniyle Osimhen forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

        2

        GALATASARAY- GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray- Gaziantep FK maçı 17 Ocak Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        3

        GALATASARAY- GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Lemina, Sara, Sane, Barış, Yunus, İcardi

        5

        TORREİRA CEZALI!

        Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

        6
