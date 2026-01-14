Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Sarı kırmızılılarda Afrika Kupası nedeniyle Osimhen forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...