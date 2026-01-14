Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda lider Galatasaray evinde Gaziantep'i ağırlıyor. Oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlübiyetle sahadan ayrılan sarı kırmızılılar, 42 puanla zirvede yer alıyor. Öte yandan 5 beraberlik, 6'şar galibiyet ve mağlübiyeti olan Gaziantep, 23 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Sarı kırmızılılarda Afrika Kupası nedeniyle Osimhen forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...
GALATASARAY- GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Gaziantep FK maçı 17 Ocak Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY- GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.