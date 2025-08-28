Habertürk
        Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 14:42 Güncelleme: 28.08.2025 - 14:42
        Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu!
        Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

        Süper Lig’de 4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

        Yarın

        21.30 Göztepe - Konyaspor: Ali Şansalan

        30 Ağustos Cumartesi

        19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Ozan Ergün

        19.00 Kocaelispor - Kayserispor: Yasin Kol

        21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

        21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

        31 Ağustos Pazar

        19.00 Başakşehir - Eyüpspor: Zorbay Küçük

        19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Çağdaş Altay

        21.30 Trabzonspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

        21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

