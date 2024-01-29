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        Haberler Yemek Yapma Trileçe tarifi, evde kolay ve lezzetli trileçe nasıl yapılır?

        Trileçe tarifi, evde kolay ve lezzetli trileçe nasıl yapılır?

        Hem hafifliği hem de muhteşem tadıyla son zamanların sevilen tatlılarından olan trileçe, kısa bir sürede sofralarımızın vazgeçilmezi olmaya başladı. Peki bu hafif mi hafif, sütlü mü sütlü tatlı trileçe nasıl yapılır? Trileçe tarifi nedir? İyi bir trileçenin püf noktası nedir? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:56
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        Trileçe tarifi
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        Son zamanların en sevilen tatlılarından biri olan trileçeyi nasıl yapacağız mı diyorsunuz? Bu tarifle evde trileçe yapmak artık çok kolay. Triliçe için gerekli malzemeler ve detaylı anlatım püf noktalarıyla birlikte sizlerle.

        Trileçe Tarifi

        Malzemeler:

        Kek için:

        • 5 adet orta boy yumurta (oda sıcaklığında)
        • 1 su bardağı toz şeker *
        • 2 su bardağı un *
        • Yarım su bardağı süt *
        • Yarım su bardağı sıvı yağ *
        • 1 paket şekerli vanilin
        • 1 paket kabartma tozu

        *(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

        Sütlü Şerbet için:

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        • 1 paket sıvı krema
        • 1 litre süt
        • Yarım su bardağı toz şeker *

        *(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

        Kek Kreması için:

        • 2 su bardağı süt *
        • 1 su bardağı toz şeker *
        • 2 yemek kaşığı un
        • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
        • 2 adet büyük boy yumurta sarısı
        • 1 paket şekerli vanilin
        • 1 yemek kaşığı tereyağı

        *(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

        Karamel Sos için:

        • 1 su bardağı toz şeker *
        • 2 su bardağı su *
        • 1 yemek kaşığı buğday nişastası
        • 1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

        *(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

        Trileçe Nasıl Yapılır?

        Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da kekimiz puf gibi olacak dediğinizi duyar gibiyim. İşte sırasıyla evde kolay ve lezzetli trileçe yapımı ve püf noktaları…

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        Kekin Yapılışı:

        Yumurtaları geniş bir kaba kırın, şekerli vanilin ve şekerle birlikte köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla 5-6 dakika kadar çırpın. Bu çırpma işlemi kekin kabarması için çok önemlidir. Bu nedenle eğer mikseriniz yoksa çırpma süresini arttırın.

        Köpük köpük olan yumurta ve şeker karışımına süt ve sıvı yağı da ekleyerek çırpma işlemine bir süre daha devam edin. Tüm malzemeler homojen bir yapıya ulaşana kadar çırpın. Unutmayın ne kadar çırparsanız o kadar kabarmış bir kek elde edersiniz.

        Sıvı malzemelerin çırpma işlemi tamamlandıktan sonra elenmiş unu ve kabartma tozunu da ekleyerek mikserin düşük ayarında veya bir çırpma teli ile malzemelerinizi homojen hale getirin.

        Kekin karıştırma işlemi bittikten sonra büyük dikdörtgen bir borcamın tabanını tereyağ ile yağlayın. Yağlanmış borcama kek harcınızı dökün. Önceden ısıtılmış 180 °C fırında alt üst ayarda yaklaşık 25 – 30 dakika boyunca pişirin. Keki kontrol etmek için o vazgeçilmez kürdan testini yapabilirsiniz. Fakat unutmayın, siz fırın kapağını ne kadar sık açarsanız kekiniz o kadar söner.

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        Karamel Sosun Yapılışı

        Karamel sosu kreması ile tamamlanmış kekimizin üzerine soğumuş bir vaziyetteyken dökmemiz gerekiyor. Bu sebeple önerimiz, karamel sosu, kek pişerken yapmanız.

        Karamel sosu yaparken tava seçimimiz çok önemli. Öncelikle sadece şekeri koyacağımız için mutlaka teflon bir tava kullanılması gerekir. Şekeri teflon tavaya alıp eritin. Şeker erimeye başladığında, yanık bir tat almamak için, ocağı kısık ateşe alın ve ara ara karıştırın.

        Şeker iyice eridikten sonra tereyağını ilave edip karıştırmaya devam edin. Tereyağı da eridikten sonra 1 su bardağı suyu ekleyip orta ateşte sürekli karıştırmaya devam edin.

        Geriye kalan 1 su bardağı suda ise nişastayı eritip erimiş şeker karışımına ekleyin. Bu karışım kaynayana kadar orta ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin. Sos kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın, 3-4 dakika daha kıvam alması için pişmeye bırakın. Sosunuz kıvam aldıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

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        Sütlü Şerbetin Yapılışı:

        Kekimizi ıslatmak için kullanacağımız sütlü şerbet için gerekli malzemeleri geniş bir kaseye alın. Şeker eriyene kadar iyice karıştırın.

        Kek pişip de ilk sıcağı geçtikten sonra sütlü şerbeti kekin her yerinde gezdirerek kekinizi ıslatın. Üst kremayı dökmeden önce sütlü şerbetle ıslatılmış kekinizi 1 saat kadar buzdolabında dinlendirmek kekin daha hafif bir dokuda olmasını sağlayacaktır.

        Kek Kremasının Yapılışı:

        Kekiniz sütlü şerbetle iyice yumuşarken sıra kek kremasının yapılışına gelir.

        Kek kremasının malzemelerinden süt, toz şeker, un ve nişastayı krema için ayrı bir tencerede çırpın. Malzemeler homojen bir hale geldiğinde orta ateşte, sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Pişen kremaya şekerli vanilini ve tereyağını da ilave edip kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Kıvam alan kremayı ocaktan alın ve soğuması için oda sıcaklığında bekletin. Bekleme sırasında ara sıra kremayı karıştırmanız kremanın kabuk tutmasını engelleyecektir.

        Son Aşama, Trileçeyi Hazır Hale Getirme:

        Buzdolabında soğuyan kekin üstüne soğuyan kremayı spatula yardımıyla yayın. Artan kremayı şekil vermek için kenara alın. Soğumuş karamel sosunu kremanın üzerine yine spatula yardımıyla yayın. Kalan kremayı krema sıkma aparatı veya bir buzdolabı poşeti yardımıyla karamelin üzerine gezindirerek şekil verin. Bütün işlemler bittikten sonra trileçenizi yaklaşık 3-4 saat buzdolabında dinlendirin.

        Dinlenen trileçeniz artık servis için hazır, afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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