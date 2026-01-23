TROY’un pazar payı yüzde 25’i geçti

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından kullanıma sunulan TROY, 2025 sonuçlarını açıkladı. Buna göre TROY, toplam kart sayısında yüzde 80 artış kaydederek 90 milyona ulaştı. TROY logolu kartlar ile 2025 yılında gerçekleştirilen toplam işlem tutarı ise bir önceki yıla göre yüzde 125’lik büyüme gösterdi ve 4,8 trilyon TL’ye erişti. Kaydedilen bu gelişimle TROY’un tutarsal pazar payı bir önceki yıla göre 7 puan artarak yüzde 25,3 oldu.

Her 4 kartlı harcamanın 1’ini gerçekleştirir hacme ulaşan TROY, yeni entegrasyon çalışmaları ve iş birlikleriyle gelişimini sürdürmeyi ve pazar payını yüzde 30’a hedefliyor.

BKM'den yapılan açıklamaya göre Türkiye’de tüm ticaret noktalarında ve e-ticaret platformlarında yüzde 100 geçerlilikte bulunan ve yaygın kullanıma sahip olan TROY’un uluslararası e-ticaret platformlarında da yaygınlaşması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu yönde 2025 yılında Google Play entegrasyonu gerçekleştirilmiş ve TROY’la bu platformda ödemelerin yapılabilmesi sağlanmıştı.