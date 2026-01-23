Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.956,24 %0,82
        DOLAR 43,3544 %0,19
        EURO 50,9196 %-0,07
        GRAM ALTIN 6.863,93 %0,38
        FAİZ 35,01 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 137,76 %3,03
        BITCOIN 89.141,00 %-0,03
        GBP/TRY 58,6333 %0,17
        EUR/USD 1,1737 %-0,15
        BRENT 65,16 %1,72
        ÇEYREK ALTIN 11.222,52 %0,38
        Haberler Ekonomi Para TROY’un pazar payı yüzde 25’i geçti - Para Haberleri

        TROY’un pazar payı yüzde 25’i geçti

        Kart sayısında yüzde 80 artış kaydeden TROY, işlem tutarı bazında pazar payını 7 puan artırarak yüzde 25,3'e yükseltti. 2026 hedefinin yüzde 30 pazar payı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        TROY'un pazar payı yüzde 25'i geçti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından kullanıma sunulan TROY, 2025 sonuçlarını açıkladı. Buna göre TROY, toplam kart sayısında yüzde 80 artış kaydederek 90 milyona ulaştı. TROY logolu kartlar ile 2025 yılında gerçekleştirilen toplam işlem tutarı ise bir önceki yıla göre yüzde 125’lik büyüme gösterdi ve 4,8 trilyon TL’ye erişti. Kaydedilen bu gelişimle TROY’un tutarsal pazar payı bir önceki yıla göre 7 puan artarak yüzde 25,3 oldu.

        Her 4 kartlı harcamanın 1’ini gerçekleştirir hacme ulaşan TROY, yeni entegrasyon çalışmaları ve iş birlikleriyle gelişimini sürdürmeyi ve pazar payını yüzde 30’a hedefliyor.

        BKM'den yapılan açıklamaya göre Türkiye’de tüm ticaret noktalarında ve e-ticaret platformlarında yüzde 100 geçerlilikte bulunan ve yaygın kullanıma sahip olan TROY’un uluslararası e-ticaret platformlarında da yaygınlaşması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu yönde 2025 yılında Google Play entegrasyonu gerçekleştirilmiş ve TROY’la bu platformda ödemelerin yapılabilmesi sağlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 22 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Açılışı Trump yaptı: Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı... Barış Kurulu'...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!