Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında sahasında İsveç’in köklü ekiplerinden Malmö’yü konuk edecek. Beşiktaş - Malmö maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. BJK Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 frekans ve uydu ayarları için araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Beşiktaş - Malmö maçı şifresiz canlı izle!