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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ (BJK Avrupa Ligi maçı izle) | TRT 1 canlı yayın ekranı ile Beşiktaş - Malmö maçı izle

        Beşiktaş Malmö maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Malmö maçı TRT 1 canlı izle ekranında

        TRT 1 canlı izle BJK Avrupa Ligi maçı sebebiyle araştırılmaya başlandı. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Malmö maçı canlı yayın TRT 1 kanalı üzerinden takip edilecek. Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, ''BJK Avrupa Ligi maçı TRT 1 izle ekranı'' araştırması yapıyor. Karşılaşma öncesinde TRT 1 uydu ve frekans ayarları kontrol ediliyor. İşte, TRT 1 canlı yayın izle linki ile Beşiktaş - Malmö maçı şifresiz izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:09
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında sahasında İsveç’in köklü ekiplerinden Malmö’yü konuk edecek. Beşiktaş - Malmö maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. BJK Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 frekans ve uydu ayarları için araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Beşiktaş - Malmö maçı şifresiz canlı izle!

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        BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı, 6 Kasım Çarşamba günü saat 18:30’da başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

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        BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıdaki link aracılığıyla Beşiktaş - Malmö maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        6 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        08.55 Kod Adı Kırlangıç

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.30 Gönül Dağı

        17.40 İddiaların Aksine

        17.45 Ana Haber

        18.30 Beşiktaş-Malmö | UEFA Avrupa Ligi Maçı

        20.45 Club Brugge-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

        23.00 Teşkilat

        02.10 Lingo Türkiye

        03.15 Gönül Dağı

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        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

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        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

        Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

        Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

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