Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında sahasında İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe - Manchester United maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. FB Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada 24 Ekim TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Fenerbahçe - Manchester United maçı izle!