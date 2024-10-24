TRT 1 canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Manchester United maçı canlı izle
TRT 1 canlı izle ekranı FB Avrupa Ligi maçı için araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Manchester United maçı canlı yayın TRT 1 üzerinden takip edilecek. FB Avrupa Ligi maçı TRT 1 izle ekranı ile şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile Fenerbahçe - Manchester United maçı izle…
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında sahasında İngiltere'nin dev kulübü Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe - Manchester United maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. FB Avrupa Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Bu noktada 24 Ekim TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile Fenerbahçe - Manchester United maçı izle!
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.
FB UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Fenerbahçe - Manchester United maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
24 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.55 Teşkilat
09.15 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Gönül Dağı
17.40 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı
22.00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.