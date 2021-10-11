TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Letonya Türkiye maçı heyecanı bu akşam saat 21.45'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 EKİM 2021

13:00 Bizim Köyün Kızları

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

21:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Letonya-Türkiye" (Canlı)

23:45 Teşkilat

02:35 Bizim Köyün Kızları

04:40 Seksenler

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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: TRT 1 HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4