TRT 1 ekranlarında bu akşam milli maç heyecanı var. Türkiye Norveç maçı heyecanı bu akşam saat 21.45'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT 1 YAYIN AKIŞI 8 EKİM 2021
15:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
21:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Norveç" (Canlı)
23:45 Tarihin Arka Odası (Canlı)
03:00 Gönül Dağı
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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.
Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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