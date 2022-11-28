TRT, 2022 FIFA Dünya Kupası yayınlarına ilişkin önemli bir duyuru yaptı ve izleyicilerine yeni frekans bilgilerini paylaştı. Söz konusu açıklamanın ardından frekans ayarlama ve yeni frekans bilgileri ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...