TRT 1 frekans ayarlama bilgileri: TRT 1 şifreli kanal hatası nasıl çözülür?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı play-off turu maçları sürüyor. Bu kapsamda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray kritik maçlara çıkıyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bilindiği gibi TRT 1, TRT Spor ve TRT Tabi platformları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Maçları televizyondan naklen izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 sinyal yok, şifreli kanal hatası ile karşılaşıyor. Peki, "TRT 1 sinyal yok, şifreli kanal hatası nasıl çözülür?" İşte TRT 1 frekans ayarlama bilgileri...
TRT 1 frekans ayarlama bilgisi... Avrupa Ligi maçları kapsamında, Fenerbahçe, Anderlecht'i ağırlıyor. Galatasaray ise AZ Alkmaar'ın konuğu oluyor. Karşılaşmaları televizyondan takip eden bazı sporseverler, maçların başlamasının ardından TRT 1'in şifreli yayına geçtiğini dile getiriyor. Peki, "TRT 1 sinyal yok, şifreli kanal hatası nasıl çözülür?" İşte TRT 1 frekans bilgileri...
TRT 1 ŞİFRESİ NASIL KALDIRILIR?
Kullanıcılar alternatif olarak ayarlar veya kurulum menüsüne giriş yaparak tek kanal arama menüsüne girmelidir. Uydu alanına “ Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket” seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getirin.
TRT 1 Frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için Biss Key veya TP Eklemelisiniz.
Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın ardından Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.
Transporder Ekle seçeneğine girdikten sonra, kumandanızdan mavi tuşa basarak TP ekleme ekranına gidin. Yukarıda bulunan güncel frekans bilgilerini girdikten sonra “Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedin.
TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranlarından maçları canlı takip edebilmek için kumanda üzerinden frekans güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden aşağıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
Menüzden çıkarak kanal ekranına gelmek için “ Exit” tuşuna basın yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonunda bulunmaktadır.
Kanal listeisnin sonuna giderek TRT 1 HD’yi bulun bu ayarları tamamladıktan sonra maçları uydu üzerinden canlı olarak takip edilebilir.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: 3/4
Frekans ayarı yaptıktan sonra sinyal yok hatası alan kullanıcılar ise ayrı bir yol izlemelidir. TV’de yer alan gelişmiş ayarlar kısmına gelen kullanıcılar, kanal ayarlama ekranına giriş yaparak manuel ayarlama seçeneğine gitmelidir.
Ardından ekran üzerinde bulunan Transponder ekranına gelen kullanıcılar, TRT tarafında bulunan yeni frekans bilgilerini 11794/V/30000 olarak değiştirerek bu işlemin ardından güncelleştir seçeneğini tıklanarak tamamlandı ekranına giriş yapın. Yeni frekans bilgileri girildikten sonra sinyal gücü artacağından maçları kesintisiz olarak takip edilebilir.