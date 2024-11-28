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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 İZLE | AZ Alkmaar - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda? AZ Alkmaar GS maçı TRT 1 şifresiz canlı izleme

        AZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı izle UEFA Avrupa Ligi: AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci maçında AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Avrupa ve ligde yoluna namağlup devam eden sarı kırmızılılar AZ Alkmaar karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen taraftarlar TRT 1 canlı izleme linkini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi temsilcilerimizin oynayacağı; UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı şifresiz olarak takip edilebilecek. İşte AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1 şifresiz canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 18:38 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:33
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        AZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı izle... AFAS Stadı'nda oynanacak AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic yönetecek. Karşılaşmaya sayılı saatler kala, Alkmaar - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle linki günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. İşte UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı canlı yayın izleme linki...

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        AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

        AZ Alkmaar - Galatasaray maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

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        AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        AZ Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek.

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        AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Galatasaray'ın Avrupa maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

        Sarı-kırmızılılar, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi.

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        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

        Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

        Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

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        MUHTEMEL 11'LER!

        AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Kwakman, Mijnans, Meerdink, Smit, Parrot

        Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen

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