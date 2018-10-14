TRT 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. Normalde her Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi bu akşam var mı? sorusu merak ediliyor. Çünkü saat 19.00'da başlayacak Rusya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı, Elimi Bırakma'nın başlama saatine denk geliyor. Merak edenler için 14 Ekim TRT 1 yayın akışı haberimizde.
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 14 EKİM
07.10 1'de Bugün GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
07.20 Beni Böyle Sev
09.40 Türk Sineması Atçalı Kel Mehmet
11.50 Enine Boyuna
13.00 1 Gün Kala
14.15 1'de Bugün
14.25 Payitaht "Abdülhamid"
18.15 Ana Haber
19.00 UEFA Uluslar Ligi Rusya - Türkiye
21.00 Elimi Bırakma
00.00 Türk Sineması Atçalı Kel Mehmet
02.10 Sen de Gitme
03.40 Payitaht "Abdülhamid"
05.10 Ömür Dediğin
05.40 Sen de Gitme