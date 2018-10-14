TRT 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. Normalde her Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi bu akşam var mı? sorusu merak ediliyor. Çünkü saat 19.00'da başlayacak Rusya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı, Elimi Bırakma'nın başlama saatine denk geliyor. Merak edenler için 14 Ekim TRT 1 yayın akışı haberimizde.

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 14 EKİM

07.10 1'de Bugün

07.20 Beni Böyle Sev

09.40 Türk Sineması Atçalı Kel Mehmet

11.50 Enine Boyuna

13.00 1 Gün Kala

14.15 1'de Bugün

14.25 Payitaht "Abdülhamid"

18.15 Ana Haber

19.00 UEFA Uluslar Ligi Rusya - Türkiye

21.00 Elimi Bırakma

00.00 Türk Sineması Atçalı Kel Mehmet

02.10 Sen de Gitme

03.40 Payitaht "Abdülhamid"

05.10 Ömür Dediğin

05.40 Sen de Gitme

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