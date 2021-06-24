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TRT 1 yayın akışında bugün neler var? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, TRT 1 yayın akışında maç var mı? TRT 1 yayın akışında bugün neler var? İşte 24 Haziran TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI (24 HAZİRAN PERŞEMBE)

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:45 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:35 Ev Sineması Kuşağı "Ekisporter"

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Seksenler

01:55 Ev Sineması Kuşağı "Ekisporter"

03:30 3'Te 3

04:35 Kalk Gidelim