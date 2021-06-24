TRT 1 yayın akışında bugün neler var? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, TRT 1 yayın akışında maç var mı? TRT 1 yayın akışında bugün neler var? İşte 24 Haziran TRT 1 yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI (24 HAZİRAN PERŞEMBE)
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:45 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:35 Ev Sineması Kuşağı "Ekisporter"
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Seksenler
01:55 Ev Sineması Kuşağı "Ekisporter"
03:30 3'Te 3
04:35 Kalk Gidelim
YORUMLAR