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TRT 1 yayın akışı: 3 Temmuz Cumartesi TRT 1 yayın akışında bugün neler var?

TRT 1 yayın akışında bugün... EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları ve özetlerinin hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler TRT 1 yayın akışında bugün neler olduğunu araştırıyor. Peki, TRT 1 yayın akışında bugün neler var? İşte 3 Temmuz TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 yayın akışı: 3 Temmuz Cumartesi TRT 1 yayın akışında bugün neler var?

TRT 1 yayın akışında bugün neler var? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, TRT 1 yayın akışında maç var mı? TRT 1 yayın akışında bugün neler var? İşte 3 Temmuz TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI (3 TEMMUZ CUMARTESİ)

09:50 Yedi Numara

10:55 Seksenler

14:05 Türk Sineması "Çınar Ağacı"

16:45 Yıldızların Yolu

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Ukrayna-İngiltere" (Canlı)

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

03:15 Yıldızların Yolu

TRT FREKANSI AYARLARI

TRT 1 Türksat 4A Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Alış Frekansı: 11958
Polarizasyon: V- Dikey
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya

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