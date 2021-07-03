TRT 1 yayın akışında bugün neler var? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, TRT 1 yayın akışında maç var mı? TRT 1 yayın akışında bugün neler var? İşte 3 Temmuz TRT 1 yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI (3 TEMMUZ CUMARTESİ)
09:50 Yedi Numara
10:55 Seksenler
14:05 Türk Sineması "Çınar Ağacı"
16:45 Yıldızların Yolu
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Çekya-Danimarka" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Çeyrek Final Futbol Karş. "Ukrayna-İngiltere" (Canlı)
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:15 Yıldızların Yolu
TRT FREKANSI AYARLARI
TRT 1 Türksat 4A Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Alış Frekansı: 11958
Polarizasyon: V- Dikey
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
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