TRT ile EBA TV canlı yayını ilkokul, ortaokul ve lise derslerini sınıf sınıf ayırarak öğrencilerin kullanımına sunuyor. EBA TV ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. Sabah saat 9'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar devam ediyor. Derslerin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. İşte TRT EBA TV canlı yayını...

TRT EBA TV CANLI İZLE - 8 NİSAN 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından eğitimin verileceği kanalları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* TRT EBA TV'de derslerimiz 23 Mart Pazartesi 09.00'da başladı.

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve

EBA TV Lise Ders programıyla ilgili tüm ayrıntılar http://eba.gov.tr adresinde



TRT EBA TV CANLI İZLE

"CANLI SINIF UYGULAMASINI DEVREYE ALIYORUZ"

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV LİSE CANLI İZLE

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

İŞTE EBA TV 6-10 NİSAN DERS PROGRAMI

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle okulların 4 Mayıs tarihinden önce açılmayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN EBA UYARISI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin kendi imkanlarıyla eriştiği söz konusu bazı yazılımlar üzerinden; öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Bakan Selçuk'un bu konuda İl Müdürlerini acil toplantıya çağırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Öte yandan 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğinin kullanılması gerektiği belirtildi. Diğer sınıf seviyeleri için ise EBA Canlı Sınıf uygulaması ülke genelinde kullanıma açılana kadar EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamaları yapılması halinde, bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapmaması istendi