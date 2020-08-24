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TRT EBA TV yayın akışı! 24 - 28 Ağustos EBA Yaz Okulu ders programı

TRT EBA TV yayın akışı, Yaz Okulu derslerini takip etmek isteyenlerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okulların açılışı 21 Eylül'e ertelendi. Ancak 31 Ağustos'tan itibaren EBA TV üzerinden uzaktan eğitim dersleri başlayacak. Bu hafta ise Yaz Okulu dersleri devam edecek. İşte 24 - 28 Ağustos 2020 EBA TV Yaz Okulu ders programı

TRT EBA TV

EBA TV canlı yayını Yaz Okulu dersleriyle devam ediyor. 31 Ağustos'a kadar TRT EBA TV üzerinden yaz okulu dersleri devam edecek. MEB bu haftanın ders programını da resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (24 - 28 AĞUSTOS)

MEB resmi Twitter hesabından bu haftaki ders programını "TRT EBA TV Yaz Okulu’nda Bu Hafta Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için yeni haftanın ders programı hazır. İşte, yeni haftanın yayın akışı. Herkesi derslere bekliyoruz!" mesajıyla paylaştı.

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