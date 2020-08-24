EBA TV canlı yayını Yaz Okulu dersleriyle devam ediyor. 31 Ağustos'a kadar TRT EBA TV üzerinden yaz okulu dersleri devam edecek. MEB bu haftanın ders programını da resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (24 - 28 AĞUSTOS)

MEB resmi Twitter hesabından bu haftaki ders programını "TRT EBA TV Yaz Okulu’nda Bu Hafta Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için yeni haftanın ders programı hazır. İşte, yeni haftanın yayın akışı. Herkesi derslere bekliyoruz!" mesajıyla paylaştı.