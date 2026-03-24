Fenerbahçe Medicana – Eczacıbaşı Dynavit maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ankara, Türk voleybolunun en büyük rekabetlerinden birine sahne oluyor. 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final etabında Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Son iki sezonun şampiyonu sarı-lacivertliler kupayı bir kez daha müzesine götürmenin peşindeyken, Eczacıbaşı Dynavit güçlü kadrosuyla bu yürüyüşe engel olmayı hedefliyor. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak dev karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri voleybolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana – Eczacıbaşı Dynavit maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi...
FENERBAHÇE MEDICANA - ECZACIBAŞI DYNAVIT MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Medicana – Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması, 24 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev müsabaka, saat 19.00'da start alacak.
FENERBAHÇE MEDİCANA – ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki yarı final mücadelesi, TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç saatinde dijital platformlar üzerinden de TRT Spor Yıldız canlı izle ekranı aktif olacak ve sporseverler internet üzerinden de kesintisiz erişim sağlayabilecek.
DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI
Ankara Spor Salonu, 24-25 Mart tarihlerinde voleybolun kalbinin attığı merkez haline geldi. Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank, Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavit kupa mücadelesi veriyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan yarı finallerde galip gelen ekipler, 25 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da büyük finalde karşı karşıya gelerek kupanın sahibini belirleyecek.