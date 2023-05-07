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TRT Tabii yayın hayatına başladı! TRT Tabii nedir, ücretsiz mi?

TRT'nin uluslararası dijital platformu olan Tabii, hazırlık sürecinin ardından yayın hayatına başladı. Çeşitli içeriklerin yer alacağı Tabii platformu ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre, ilk etapta TRT Tabii ücretsiz olacak. Peki, TRT tabii nedir, nasıl izlenir? İşte, TRT Tabii platformu ile ilgili detaylar

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  • TRT Tabii yayın hayatına başladı! TRT Tabii nedir, ücretsiz mi, nasıl izlenir, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    TRT Tabii ilk etapta öncelikle 25 ülkede ve 5 dilde erişilebilir olacak. Seslendirme seçenekleriyle İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca yayın yapacak. Platforma erişim akıllı telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar gibi birçok farklı cihazdan sağlanabilecek. TRT Tabii'nin 7 Mayıs itibarı ile yayın hayatına başlaması ile platform ile ilgili bilgiler de merak konusu oldu. Bu yönde, "TRT Tabii ücretsiz mi, üyelik ücreti var mı ve nasıl, nereden izlenir?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, TRT Tabii platformu ile ilgili detaylı bilgiler
  • TRT Tabii yayın hayatına başladı! TRT Tabii nedir, ücretsiz mi, nasıl izlenir, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    TRT TABİİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI

    TRT'nin dijital medya platformu Tabii, 7 Mayıs'ta yayın hayatına başlayacak.

    TRT TABİİ'YE NEREDEN ÜYE OLUNUR?

    "Tabii"ye "www.tabii.com" adresinden ulaşılabilecek. İlk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacak platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik izleyiciyle buluşacak.
  • TRT Tabii yayın hayatına başladı! TRT Tabii nedir, ücretsiz mi, nasıl izlenir, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    TRT TABİİ ÜYELİĞİ ÜCRETLİ Mİ?

    TRT'nin uluslararası pazarda da yer alacak platformu Tabii, ilk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacak.

    Tabii'nin 2023'ün sonlarına doğru ise ücretli yayına geçmesi bekleniyor.
  • TRT Tabii yayın hayatına başladı! TRT Tabii nedir, ücretsiz mi, nasıl izlenir, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    BENZERSİZ HİKAYELER

    "Tabii" benzersiz hikayeleri Türkiye’den dünyaya taşımayı hedefliyor.

    Zamanı ve mekanı aşan hikayesiyle "Rumi", gelişen Türk havacılığının isimsiz

    kahramanlarını anlatan "Hür", oklarıyla düşmanlarına karşı amansız bir

    mücadele veren gençlerin maceralarını anlatan "Tozkoparan" yapımlardan bazıları.

    "Tabii" ilk etapta 23 yapım ile yayına başlayacak.
  • TRT Tabii yayın hayatına başladı! TRT Tabii nedir, ücretsiz mi, nasıl izlenir, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    Mevlana Celaleddin-i Rumi

    1242 yılında Moğolların Erzuurum’u kuşatmasıyla başlayan dizide, Selçuklu Devleti’nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemde Hz. Mevlana’nın içsel yolculuğu ile birlikte Selçuklu Devleti’nin değişim sürecine de tanıklık ediliyor.

    Yapımda; Bülent İnal, Mehmet Ali Nuroğlu, Ahu Türkpençe, Nilay Deniz, Kaan Yıldırım, Haluk Piyes, Levent Can, Ushan Cakır, Yusuf Çim, Tülin Oral, Erdal Yıldız rol alıyor.
  • TRT Tabii yayın hayatına başladı! TRT Tabii nedir, ücretsiz mi, nasıl izlenir, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    Altay

    Bir fantastik yapım olan Altay'da kıyamet, artık bir senaryo olmaktan çıkıyor ve dünya için neredeyse bir hakikate dönüşüyor. Yaklaşmakta olan kıyamet, teknolojinin ve bilimin geldiği noktadan da hareketle daha çok bir çeşit toplumsal bozulma ve kirlenme ile tarif ediliyor.

    Yapımın oyuncu kadrosunda, Batuhan Bayar, Muhammet Uzuner, Toprak Sergen, Beste Kökdemir, Alper Saldıran, Cem Özer, Elif Doğan, Aslı Sümen yer alıyor.
  • TRT Tabii yayın hayatına başladı! TRT Tabii nedir, ücretsiz mi, nasıl izlenir, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    Hür

    Aksiyon ve havacılık türünde yer alan Hür'de gözü pek pilotlardan oluşan ve korkusuzca operasyonlar düzenleyen 110. filo, onun da merkezinde Gökhan Üsteğmen yer alıyor. Gökhan Üsteğmen, 3 kuşak asker bir aileden gelen ve bu mirasın ağırlığını en iyi şekilde taşımaya çalışan mükemmeliyetçi bir karakter.

    Hayattaki idolü olan babası bir hava şehididir. Gökhan’ın annesi kocasını kaybettiği için oğlunun da aynı yoldan gitmesini istemez. Hatta bunu engellemek için her şeyi yapar. Gökhan bir görev sırasında ani gelişen zorlu hava şartlarının da etkisi ile sorunlar yaşar, uçağı düşse de kendisi kurtulur. Büyük bir üzüntü yaşayan annesine verdiği söze rağmen uçma tutkusundan vazgeçmeyecek ve tecrübelerini en az kendisi kadar gözü kara pilotlara aktarmaya başlayacaktır.

    Yapımda, Ogün Kaptanoğlu, Hilmi Cem İntepe, Batuhan Demir, Deniz Çatalbaş, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökay Müftüoğlu, Taner Ertürkler yer alıyor.
  • TRT Tabii yayın hayatına başladı! TRT Tabii nedir, ücretsiz mi, nasıl izlenir, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    Tozkoparan İskender

    Gençlik ve aksiyon kategorisinde yer alan yapımda, birtakım özel güçlere sahip yetenekli okçu Tozkoparan İskender'in hikayesi anlatılıyor. İskender’i iyilik adına savaşan yenilmez bir kahramana dönüştüren bu güçler, ona her daim büyük düşmanlar da kazandırıyor. Gölge adındaki düşmanı zamanın dengesini korumakla görevli olan “Zamanın Çocuğu” İskender’in aksine, zamanın dengesini bozmak ve karanlığını dünyaya yaymak istemektedir.

    Bunun için önce yenilmez okçu İskender’i sonra da onun öğretilerini takip etmek için kurulan Tozkoparanlar teşkilatını yok etmesi gerekmektedir.

    Tozkoparan İskender'de, Çağan Efe Ak, Leyla Kırşan , Tuana Naz Tiryaki, Hayrettin Karaoğuz, Burak Efe Parlar, Cemrehan Karakaş, Yağız Kılınç, Deniz Erayvaz, Alisa Sezen Sever, Alperen Efe Esmer rol alıyor.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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