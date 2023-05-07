Hür

Aksiyon ve havacılık türünde yer alan Hür'de gözü pek pilotlardan oluşan ve korkusuzca operasyonlar düzenleyen 110. filo, onun da merkezinde Gökhan Üsteğmen yer alıyor. Gökhan Üsteğmen, 3 kuşak asker bir aileden gelen ve bu mirasın ağırlığını en iyi şekilde taşımaya çalışan mükemmeliyetçi bir karakter.

Hayattaki idolü olan babası bir hava şehididir. Gökhan’ın annesi kocasını kaybettiği için oğlunun da aynı yoldan gitmesini istemez. Hatta bunu engellemek için her şeyi yapar. Gökhan bir görev sırasında ani gelişen zorlu hava şartlarının da etkisi ile sorunlar yaşar, uçağı düşse de kendisi kurtulur. Büyük bir üzüntü yaşayan annesine verdiği söze rağmen uçma tutkusundan vazgeçmeyecek ve tecrübelerini en az kendisi kadar gözü kara pilotlara aktarmaya başlayacaktır.

Yapımda, Ogün Kaptanoğlu, Hilmi Cem İntepe, Batuhan Demir, Deniz Çatalbaş, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökay Müftüoğlu, Taner Ertürkler yer alıyor.