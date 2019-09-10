TRT1 ekranlarında milli maç heyecanı var. Moldova Türkiye maçı heyecanı TRT1 ekranında. A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya geliyor.
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Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanacak.
Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
MOLDOVA - TÜRKİYE
STAT: Zimbru
HAKEM: Davide Massa
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT 1
TRT1 10 EYLÜL YAYIN AKIŞI
05.20: Osmanlı Tokadı
07.45: Elimi Bırakma
11.05: Kalk Gidelim
14:50: Seksenler
17.40: İmparatoriçe Ki
19.00: TRT 1 Ana haber
20.00: Yabancı Sinema "Dinozor"
21.45: Moldova Türkiye EURO 2020 Grup maçı
23.45: Elimi Bırakma
02.55: Kalk Gidelim
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1
|Uydu Adı
|Frekans
|POL
|Sembol
|FEC
|Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa
|11.958
|V
|27500
|05.Haz
|Türksat 3A Doğu 42ºE / Türkiye - Orta Asya
|11.096
|H
|30000
|05.Haz
|Eutelsat 7A 7ºE - (11.533)
|11.533
|V
|30000
|05.Haz
|PLATFORM KANALLARI
|Digitürk
|D-Smart
|Tivibu
|Kablo TV
|Analog Kablo TV
|23
|26
|22
|22
|S04
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