TRT1 ekranlarında milli maç heyecanı var. Moldova Türkiye maçı heyecanı TRT1 ekranında. A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya geliyor.

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Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

MOLDOVA - TÜRKİYE

STAT: Zimbru

HAKEM: Davide Massa

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

TRT1 10 EYLÜL YAYIN AKIŞI

05.20: Osmanlı Tokadı

07.45: Elimi Bırakma

11.05: Kalk Gidelim

14:50: Seksenler

17.40: İmparatoriçe Ki

19.00: TRT 1 Ana haber

20.00: Yabancı Sinema "Dinozor"

21.45: Moldova Türkiye EURO 2020 Grup maçı

23.45: Elimi Bırakma

02.55: Kalk Gidelim

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