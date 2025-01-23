Trump, 2020'de bir siyahiyi öldürmekten hüküm giyen 2 eski polis memurunu affetti ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de siyahi bir adamı öldürmekten hüküm giyen iki eski polis memurunu "tam ve koşulsuz" olarak affetti.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:55 facebook

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