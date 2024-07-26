Trump, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan Netanyahu'yu ünlü malikanesinde ağırladı
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Florida'daki evinde İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'yu ağırladı. Trump, 5 Kasım'daki seçimlerdeki rakibi Kamala Harris'in Netanyahu'yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla bir araya geldi.
İkili, Trump’ın Florida eyaletinde yer Palm Beach’teki ünlü malikanesi Mar-a-Lago’da görüştü. Cumhuriyetçi Başkan Adayı Trump, Netanyahu’yla eşi Sara Netanyahu’yu kapıda karşıladı.
Görüşmeye giderken bina girişinde el sıkışan Trump ile Netanyahu, gülümseyerek kameralara samimi pozlar verdi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Orta Doğu ve Gazze'deki son durum ile ABD-İsrail ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.
Daha sonra Amerikan medyasına yansıyan görüntülere göre, görüşmeden önce salonda bulunan basın mensuplarının bazı sorularını yanıtlayan Trump, kendisinin İsrail'in en önemli dostlarından biri olduğunu belirterek, Biden yönetimine yüklendi.
TRUMP, HARRIS'İ ELEŞTİRDİ
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dün Netanyahu ile görüşmesinden sonra söylediklerini eleştiren Trump, "Onun sözleri saygısızcaydı ve kibar değildi. Bir Yahudi ona (Harris'e) nasıl oy verir bilmiyorum ama onlara kalmış ancak kendisi, İsrail'e karşı gerçekten saygısızdı." dedi.
Kendi başkanlığı döneminde İsrail için güçlü adımlar attığını ifade eden Trump, "Ben İsrail'e karşı çok iyiydim, önceki tüm başkanlardan daha iyiydim. Golan Tepeleri ve Kudüs'ü başkent kabul etme konusunda çok şey yaptık. Kudüs'te büyükelçiliğimizi inşa ettik. Ve tabii İran'la nükleer anlaşma. Maalesef Biden yönetimi ise hiçbir şey yapmadı." şeklinde konuştu.
İran'la nükleer anlaşmayı iptal ederek İsrail için en büyük iyiliği yaptıklarını savunan Trump, Biden yönetiminin bu konuda da bir şey yapmadığını söyledi.
Trump ayrıca, Demokratların başkan adayı konumuna gelen Harris'in Orta Doğu ile ilgili konularda Biden'dan daha kötü olduğunu belirtti.
"3. DÜNYA SAVAŞI'NA YAKINIZ"
Seçimi kazanamaması halinde Orta Doğu'da büyük savaşların süreceğini ve belki de 3. Dünya Savaşı'nın yaşanabileceğini savunan Trump, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 3. Dünya Savaşı'na en yakın olunduğu bir yerdeyiz. Hiç bu kadar yakın olmamıştınız çünkü ülkemizi yetersiz insanlar yönetiyor." yorumunu yaptı.
Netanyahu ise Gazze'de ateşkesin yakın olup olmadığına ilişkin, "Umarım öyledir, bakalım zaman gösterecek. Biz olsun isteriz ve üzerinde çalışıyoruz." dedi.
Netanyahu ayrıca, Roma'da yapılacak müzakerelere İsrailli bir heyetin hafta başında katılmasını beklediğini de sözlerine ekledi.
NETANYAHU’NUN ABD ZİYARETİ
ABD ziyaretine pazartesi başlayan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yapmıştı.
Netanyahu konuşması için Kongre’ye girmesinin ardından büyük bir coşkuyla karşılanırken, uzun süre ayakta alkışlanmıştı. İsrail Başbakanı’nın konuşması da alkışlarla sık sık bölünmüştü.
Netanyahu daha sonra ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Harris’le bir araya gelmişti.
Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Harris, Netanyahu ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve Orta Doğu ile ilgili gündemi değerlendirdiklerini söyledi. Harris, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve ABD olarak İsrail'e bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulamıştı.
"Gazze'de son 9 ayda olanlar gerçekten yıkıcı. Çok fazla sayıdaki masum sivilin ölümü dahil Gazze'deki insani acıların boyutuna ilişkin ciddi endişemi Başbakan Netanyahu'ya ilettim. Aynı şekilde Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi de açıkça ilettim." şeklinde konuşan Harris, Gazze'de en az yarım milyon insanın ciddi açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.
Harris, ölmüş çocukları ve açlıktan umutsuzluğa düşmüş ve güvenlik için yaşadıkları yerden kaçan insanları gördüklerini kaydederek, "Bu trajedilerin ortasında yüzümüzü başka yere çeviremeyiz. Kendimizi bu acılar karşısında hissiz halde bırakamayız. Ve ben de sessiz kalmayacağım." şeklinde konuşmuştu.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.