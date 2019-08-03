Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Kim Jong Un ve Kuzey Kore geride bıraktığımız birkaç günde 3 kısa menzilli füzeyi test etti. Bu füze denemeleri Singapur'da imzalanan anlaşmayı ya da üzerine el sıkıştığımız kısa menzilli füze görüşmelerini ihlal etmiyor. Birleşmiş Milletler (BM) ihlali olabilir" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN KİM BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAK İSTEMEZ"

"Başkan Kim, güven ihlali ile beni hayal kırıklığına uğratmak istemez" diyen Trump, Kim Jong Un liderliğindeki Kuzey Kore'nin ABD ile işbirliği halinde kazanımlarının limitsiz olacağını vurguladı.

ABD Başkanı, "Başkan Kim, ülkesi için muazzam ve güzel bir vizyona sahip ve yalnızca benim başkanı olduğum ABD bu vizyonu gerçeğe dönüştürebilir. O bunu yapacaktır çünkü bunu yapmamaktan kaçınan oldukça zeki biri. Ve arkadaşı Başkan Trump'ı hayal kırıklığına uğratmaz" dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

Kuzey Kore geçen hafta perşembe günü iki kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Bu çarşamba günü, Pyongyang tarafından iki füzenin daha Japon Denizi hedeflenerek ateşlenmesi Güney Kore ve Japonya tarafından büyük endişe ile karşılanmıştı. Kuzey Kore, geçtiğimiz gün yaptığı deneme ile son 9 günde gerçekleştirilen 3 denemede toplam 6 füzeyi test etmiş oldu.