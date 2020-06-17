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Trump, Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için dava açtı!

ABD'de Donald Trump yönetimi, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yeni kitabının yayımlanmaması için dava açtı.

trump
AA

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kitabının, "ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği" belirtildi.

John Bolton'ın kitabının, hükümetin kitap üzerindeki incelemesi bittikten ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yayımlanması gerektiği vurgulanan metinde, kitabın yayımlanmaması için Bolton'ın da kendi inisiyatifini kullanması gerektiği belirtildi.

TRUMP 'MAHKEME' İMASINDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü kitaba yönelik yaptığı açıklamada, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini, ancak meselenin eninde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etmişti.

Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Yakında mahkemeye çıkacaklar." ifadesini kullanmıştı.

Bolton'ın mart ayında yayımlanması planlanan ancak yayın tarihi iki kez ertelenen "The Room Where It Happened: A White House Memoir" adlı kitabının gelecek hafta Simon&Schuster Yayınevi tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından, Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor.

Donald Trump, Bolton'ı, gizli tutulması gereken içerik bulunmadığından emin olmak amacıyla kitabı yayımlanmadan önce gözden geçirmeyi tamamlamamakla suçlamıştı.

John Bolton'ın avukatı Chuck Cooper ise müvekkilinin gizli bilgiyi yayımlamaktan kaçınmak için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi uzmanlarıyla aylarca titizlikle çalıştığını söylemişti.

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