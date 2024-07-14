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        Trump destekçileri Trump Tower önünde toplanıyor

        Trump destekçileri Pensilvanya'da düzenlenen seçim mitingi sırasında kürsüde konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı girişimi sonrasında ABD'nin New York kentinde bulunan Trump Tower önünde toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 05:06 Güncelleme: 14.07.2024 - 06:05
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        Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı.

        Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulundu.

        New York Polis Teşkilatı (NYPD) polisi New York kentinde bulunan Trump Tower ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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