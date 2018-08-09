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Trump, bu alanda Bush ve Obama'yı geçti!

ABD'de politika alanında yayın yapan Politico ile araştırma merkezi Morning Consult ülkedeki ırkçılık üzerine bir anket yaptı. Araştırma sonuçları ABD'nin eski Başkanı George W.Bush ve Obama dönemleriyle karşılaştırıldığında artarak yüzde 55'e ulaştığı belirtildi.

09.08.2018 - 09:36 | Güncelleme: AA

ABD'de yapılan bir araştırma Başkan Donald Trump'ın seçilmesinin ardından ülkedeki ırkçılığın artttığını gösterdi.

ABD'de politika alanında yayın yapan Politico ve araştırma şirketi Morning Consult, ABD'nin Charlottesville kentinde düzenlenen gösterilerin birinci yıl dönümünde ülkedeki ırkçılık üzerine bir anket yaptı.

Ankete katılanların yüzde 55'i ülkedeki ırklar arasındaki ilişkilerin daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 18'lik bir kesim bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Ankete katılan beyazlardan yüzde 51'i ırklar arasındaki ilişkilerin kötüye gittiğini ifade ederken bu oran Afrika kökenli Amerikalılarda yüzde 79, Latin kökenli Amerikalılarda da yüzde 60 oldu.

Söz konusu araştırma ABD'nin eski Başkanı George W. Bush döneminde yapıldığında katılımcıların sadece yüzde 16'sı Barack Obama döneminde de yüzde 37'si ırkçılığın arttığını belirtmişti.

Gösterilerin yıl dönümünde OHAL

Bu arada Virginia Eyalet Valisi Ralph Northam ve Charlottesville kent yetkilileri gösterilerin birinci yıl dönümünde OHAL ilan etti.

Yetkililer, eyalet fonundan 2 milyon dolar ayrıldığını ve OHAL sayesinde güvenliği, Virginia Ulusal Güvenlik Güçlerinin sağlayacağını belirtti.

Charlottesville'de geçen yıl 12 Ağustos'ta düzenlenen "Sağı Birleştirin" adı verilen ve Trump yönetimi ile giderek güçlenen aşırı sağcı kesimlerin bir araya geldiği gösteriler boyunca şiddet olayları olmuştu.

Bir aracın ırkçılık karşıtı bir grubun içine dalmasıyla bir kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmış ve kentte OHAL ilan edilmişti.

Ülkede aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki gerilimi tırmandıran bu olay karşısında Trump'ın net bir tavır sergileyememesi de Amerikan kamuoyunda ciddi eleştiri toplamıştı.

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