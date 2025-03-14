ABD Başkanı Trump Grönland söylemini yineledi: "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldiği NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinin ardından "Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine" ilişkin soruyu yanıtladı.

Trump,bu soruya, "Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu yineleyen Trump, bölgedeki askeri varlığın artırılması gerektiğini belirtti.

Trump, "Grönland'da üslerimiz var ve buradaki askeri varlığımızı artırabiliriz. Rusya ve Çin, Arktik bölgede aktif olarak faaliyet gösteriyor. ABD'nin burada daha fazla rol oynaması şart" ifadelerini kullandı.

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Rusya ve Çin'in Arktik bölgedeki faaliyetlerini gerekçe göstererek Grönland'ı ilhak etme niyetini yeniden dile getiren Trump, "Bence bu gerçekleşecek. Daha önce pek düşünmemiştim, ama şu an bu işte çok önemli bir rol oynayabilecek biriyle oturuyorum. Mark, bunu yalnızca güvenlik için değil, uluslararası güvenlik için de istiyoruz. Sahil şeridimizde birçok 'favori oyuncumuz' dolaşıyor ve dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte ise Trump'ın ilhak önerisini desteklemekten kaçındı.

"200 YIL ÖNCE ORAYA BİR TEKNE Mİ YANAŞTI?"

Trump ayrıca Danimarka'nın adaya ilişkin iddiasını yalanlamaya çalıştı.

"Biliyorsunuz, Danimarka Grönland'a çok uzakta ve gerçekten hiçbir ilgisi yok. Ne oldu? 200 yıl önce oraya bir tekne mi yanaştı ya da buna benzer bir şey mi oldu? Ve buna hakları olduğunu söylüyorlar. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bence doğru değil" dedi.