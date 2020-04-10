Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını durduran ve zora düşen havayollarına verilecek 32 milyar dolar maaş desteğine ait ayrıntıların hafta sonunda açıklanacağını söylerken, kaynaklar programa yaklaşık 275 şirketin başvurduğunu belirtti.

Trump, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile yaptığı toplantının ardından, "Muhtemelen bir teklif sunacağız ve hafta sonu boyunca onlara çok güçlü detaylar vereceğiz. Hızla ilerliyoruz. Havayolu endüstrisi çok zor durumda" dedi. Trump, "Son derece kabul edilebilir bir paket olacağını düşünüyorum. Bu çok büyük bir paket" dedi ve "havayolları için iyi" olacağına dikkat çekti.

BÜYÜKLER YÜZDE 90'INI ALACAK

Yaklaşık 2.3 trilyon dolar büyüklüğündeki CARES yasası uyarınca, yolcu havayolları 25 milyar dolar maaş desteği alabiliyorlar. Kargo taşıyıcılarının 4 milyar dolar, yiyecek ve temizlik gibi havalimanı hizmet şirketlerinin 3 milyar dolar alma hakkı bulunuyor. Mnuchin CNBC'ye daha önce yaptığı açıklamada havayolu paketinin CARES yasası kapsamında "açıklayacağımız bir sonraki büyük şey" olacağını söylemişti.

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Mnuchin, "Ve amacımız, dediğim gibi, bunun bir kurtarma değil, havayollarının işçilerini görevlerinde tutmak için nakde sahip olmasını sağlamak" dedi. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, American Airlines Group , United Airlines , Delta Air Lines Southwest Airlines Co , JetBlue Airways Corp ve Alaska Airlines gibi ABD'nin en büyük altı havayolunun paketin yaklaşık yüzde 90'ını almaları bekleniyor. Kaynaklar Hazine'nin havacılık ödeneği için yaklaşık 275 başvuru aldığını da söylediler.