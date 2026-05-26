Trump ile Netanyahu telefonda görüştü

Donald Trump ile Binyamin Netanyahu telefonda görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 22:37 Güncelleme:
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyeleriyle akşam yaptığı toplantının ardından Trump'la görüştüğü aktarıldı.
Haberde, görüşmenin içerisine ilişkin detay paylaşılmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı.
*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ