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        Haberler Dünya "Amerikan'ın Hitler'i" diyerek eleştirmişti: Trump'ın başkan yardımcısı adayı J.D Vance kim? | Dış Haberler

        "Amerikan'ın Hitler'i" diyerek eleştirmişti: Trump'ın başkan yardımcısı adayı J.D Vance kim?

        ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi Cumhuriyetçi Parti'nin adayı eski ABD Başkanı Trump, kendisinin başkan yardımcısı adayı olarak J.D Vance'i gösterdi. Ohio Senatörü 39 yaşındaki Vance, 2016 yılında Trump'ı "Amerikan'ın Hitler'i" olarak nitelendirmiş, ancak sonrasında ikilinin arasındaki ilişki güçlenmişti. Trump'ın seçilmesi durumunda başkan yardımcısı olacak Vance hakkında neler biliniyor?

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16.07.2024 - 08:23 Güncelleme: 16.07.2024 - 08:23
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        Trump'ın başkan yardımcısı adayı J.D Vance kim?
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        Eski Başkan Donald Trump, Pazartesi günü Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçiminin resmen adayı oldu. Eski başkan Trump Beyaz Saray'a 4 yıl sonra dönmeyi planlarken, Başkan Yardımcısı olarak 39 yaşındaki Senatör James David Vance'i seçti.

        Senato'daki ilk döneminde olan 2022'de Ohio Senatörü seçilen 39 yaşındaki Cumhuriyetçi Vance hakkında neler biliniyor?

        1984'te Ohio'da doğan ve büyüyen Vance Middletown, lise eğitimini tamamlayınca ABD ordusuna katılarak 2005 yılında Irak Savaşı'nda deniz piyadesi olarak savaştı.

        Vance, Ohio Devlet Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yale Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ayrıca Silikon Vadisi'nde risk sermayedarı olarak çalıştı.

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        Vance, Trump'ın ilk kez başkanlığa aday olduğu dönemde yayınlanan, 2016'nın en çok satan kitabı "Hillbilly Elegy" adlı anı kitabıyla adından söz ettirdi. "Hillbilly Elegy" ayrıca Vance'i Trump ailesiyle tanıştırdı.

        Daha önce Trump'ı eleştiren ve ona "Amerika'nın Hitleri" diyen Vance, 2022 yılında siyasete atıldığından beri Trump'ı destekliyor.

        TRUMP VE VANCE GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ KURDU

        Kişisel ilişkiler Trump için son derece önemli olduğu biliniyor ve ikisinin yıllar içinde düzenli olarak telefonda konuştuktukları ve güçlü bir yakınlık geliştirdikleri biliniyor.

        Trump ayrıca Vance'in sakalına iltifat ederek onun "genç Abraham Lincoln'e benzediğini" söyledi.

        TRUMP'I "AMERİKAN'IN HİTLER'İ" SÖZLERİYLE ELEŞTİRMİŞTİ

        Vance, 2016'da "asla Trump'a uymayan" bir Cumhuriyetçiydi. Trump'ı "tehlikeli" ve göreve "uygun bulmuyordu. Hatta Vance Trump'ın ırkçı söylemini eleştirerek "Amerika'nın Hitler'i" olabileceğini söylemişti.

        Ancak 2021'de Trump'la tanıştığında bu fikri tersine döndü. Trump'ın başkan olarak başarılarına Vance'in fikirlerini değiştirdi, her ikisi de daha sonra Vance'in geçmişteki sert eleştirilerini küçümsedi.

        Vance senatör seçildikten sonra Trump'ın sıkı bir müttefiki haline geldi ve Trump'ın politikalarını ve davranışlarını aralıksız savundu.

        KÜRTAJ KONUSU

        Vance, 2022'de kürtajın 15 hafta sonra ulusal çapta yasaklanmasını destekleyeceğini söylese de, Trump'ın bu konuyu eyaletlere bırakmasını da desteklediğini belirtti.

        Mayıs ayında CBS News'in "Face the Nation" programında "Ben yaşam yanlısıyım. Mümkün olduğu kadar çok bebeği kurtarmak istiyorum. Ve tabii ki, makul istisnalar dışında, geç dönem kürtajların yapılmaması gerektiğini söylemenin tamamen mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ancak bence Trump'ın buradaki yaklaşımı çok zorlu bir sorunu çözmeye çalışıyor ve aslında Amerikan halkına bu konuda kendi kararlarını verme yetkisi veriyor." demişti.

        UKRAYNA

        ABD'nin Ukrayna'ya yardımına karşı çıkan Vance, Nisan ayında New York Times'ta yayınlanan yazısında yönetimin Ukrayna'nın başarısı için bir planının olmadığını öne sürmüştü.

        Ukrayna'nın Rusya'yı savuşturacak insan gücü ve ateş gücüne sahip olmadığını, ABD'nin ise farkı kapatacak üretim kapasitesine sahip olmadığını ifade etmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
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