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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çok tehlikeli' meyve korkusu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015 seçim mitinginde kendisinin güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradığını iddia eden bir grup protestocu tarafından açılan davada konuştu. Trump, protestocuların "tehlikeli" meyveler atabileceğini ve bunun ölümcül olmasından korktuğu söyledi.

Trump'ın 'çok tehlikeli' meyve korkusu
Trump'ın 'çok tehlikeli' meyve korkusu
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HABERTURK.COM

Eski ABD Başkan Donald Trump, mitingler veya etkinlikler sırasında protestocuların "tehlikeli" meyveler atabileceğini ve bunun ölümcül olmasından korktuğu söyledi.

Eski ABD Başkanı Trump, 2015'in Ekim ayında, güvenlik personelinin Trump Tower'ın önünde protestoculara saldırdığı iddia edilen davada konuştu.

Salı günü yayınlanan ifadeye göre Trump, o gün için "Çok tehlikeliydi" dedi. Davacıların avukatı Benjamin Dictor'un "Tehlikeli olan neydi?" sorusunu, "Tehdit edildik" şeklinde yanıtladı.

Neyle tehdit edildiği sorulduğunda ise Trump, protestocuların "meyve atacakları" konusunda uyarıldığını söyledi.

Bunun Dictor, "Domates bir meyve sanıyorum" dedi ve bu sırada Trump'ın avukatı Jeffery Goldman devreye girdi, domatesin "tohumları var" diyerek kategorizasyonunu doğruladı.

"O ŞEYLERLE ÖLDÜRÜLEBİLİRSİN"

Bu esnada Trump durumun tehlikesini anlatmaya devam etti. "Domatesten daha kötü, başka şeyler de var. Ama domates, eğer bunu yapmaya başlarlarsa diğer günler de devam edebilir" dedi.

Trump daha sonra destekçilerine meyve atanları nakavt etmelerini söylemesinin "şaka amaçlı" olduğunu açıkladı.

Trump, "Bu seyirciler içindi. Şaka olarak söylendi. Ama çok tehlikeli bir şey, o şeylerle öldürülebilirsin." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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