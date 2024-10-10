Trump'ın eski danışmanı, İsrail'in, Lübnan'daki İrlanda birliklerine "napalm bombası" atmasını önerdi

2016-2020 yıllarında başkanlık yapan Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibine Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Matthew RJ Brodsky'nin, Lübnan'daki görev yerinden çekilmeyecekleri açıklanan İrlanda birlikleriyle ilgili X hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

Brodsky paylaşımında, "İsrail, İrlandalıların olduğu yerlere halı bombardımanı yapmalı ve daha sonra da üstlerine napalm bombası atmalı." ifadesini kullandı.

X'te yoğun tepki çeken paylaşımını silen Brodsky'nin hesabı, daha sonra şirket tarafından "yayın ilkelerini ihlal" ettiği gerekçesiyle askıya alındı.