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Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları yeniden açılacak

Meta şirketi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının yeniden kullanıma açılacağını duyurdu. Trump'ın hesapları, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırıyı övmesinin ardından askıya alınmıştı.

Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları yeniden açılacak
BBC TÜRKÇE
Eski ABD Başkanı Donald TrumpReuters

Meta şirketi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının yeniden kullanıma açılacağını duyurdu. Trump'ın hesapları, 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırıyı övmesinin ardından askıya alınmıştı.

Meta Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg, yaptıkları inceleme sonucu Trump'ın hesaplarının artık kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

Eski İngiltere Başbakan Yardımcısı Clegg, "İnsanlar, siyasetçilerinin neler söylediğini duyabilmeli. Dile getirilenler ister iyi olsun ister kötü, isterse de çirkin" dedi.

Clegg, "Önümüzdeki haftalarda Sayın Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarını yeniden kullanıma açacağız. Ancak bunu, aynı hataların tekrarlanmaması için yeni güvenlik önlemleri alarak yapacağız" diye konuştu.

Trump ise böylesi bir yasağın "hiçbir ABD Başkanı'na asla uygulanmaması gerektiğini" söyledi.

Getty ImagesGetty Images

Facebook'ta 34, Instagram'da ise 23 milyon takipçisi var

76 yaşındaki Trump, 2024'te yeniden ABD Başkanı seçilmek istiyor.

2016'da ABD Başkanı seçilen, 2020'deki Başkanlık Seçimleri'nde ise Joe Biden'a yenilen Trump, yeniden adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

Trump'ın başkan adayı olabilmesi için önce Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı seçilmesi gerekiyor.

Facebook ve Instagram hesaplarının yeniden aktif hale getirilmesiyle Trump, bir kez daha büyük ve güçlü bir iletişim ağına erişim imkanı kazanacak.

Twitter da Kasım ayında benzer bir kararla Trump'ın hesabını yeniden kullanıma açmıştı. Ancak Trump, hesapları askıya alındıktan sonra kurduğu Truth Social'ın Twitter'dan daha iyi olduğunu iddia ederek, platforma dönmeyi reddetmişti.

Fakat Trump bu ay Meta'ya mektup göndererek, şirketin Facebook hesabına yönelik erişim engelini kaldırmasını talep etmişti.

Trump'ın Twitter'da 88, Facebook'ta 34, Instagram'da ise 23 milyon takipçisi bulunuyor. Truth Social'daki takipçi sayısı ise 5 milyondan az.

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