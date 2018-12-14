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Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan konuya yakın kaynaklar, New York'taki federal savcıların, ABD Başkanı Trump'ın 2017'deki göreve başlama töreni için kurulan heyetin, tören için toplanan 107 milyon dolarlık bağışı kötüye kullanıp kullanmadığını soruşturduğunu söyledi.
Soruşturmanın henüz erken aşamalarında olduğunu vurgulayan kaynaklar, bazı bağışçıların Trump yönetimine erişim, siyasi ayrıcalıklar ya da resmi yönetimi etkileme karşılığında para verdiği iddialarının da soruşturulduğunu kaydetti. Siyasi menfaat karşılığında para vermenin federal yolsuzluk yasalarına aykırı olabileceğine dikkat çekilen haberde, kar amacı gütmeyen kuruluş olarak kaydedilen bir kuruluşun fonlarını yönlendirmenin de federal yasaların ihlali olabileceğini belirtti.
AA'nın haberine göre; kaynaklar, söz konusu soruşturmanın bir kısmının, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e yönelik yürütülen federal soruşturma kapsamında ele geçirilen kanıtlara dayandığını belirtti.
AÇILIŞ TÖRENİ KOMİTESİNDEN YANIT GELDİ
Öte yandan açılış töreni heyetinden yapılan yazılı açıklamada, törenin tamamıyla kanunlara uygun olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Heyet, herhangi bir soruşturmadan haberdar değil ve hiçbir savcı heyetle bu konuda irtibata geçmedi. Kısacası ortada bir soruşturma olduğuna dair bir kanıtımız yok." ifadelerine yer verildi.
WSJ'nin haberine bir yanıt da Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'dan geldi.
Sanders gazetecilerin sorusu üzerine, "Bu konuda Başkan Trump ya da eşinin yapacak bir şeyi yok. Başkan Trump'ın yaptığı en büyük şey açılış törenine katılmak, elini kaldırmak ve görevi için yemin etmekti. Başkan o zamanlar göreve başlama töreniyle ilgili şeylere değil, geçiş sürecine odaklanmıştı." açıklamasında bulundu.
TRUMP'IN ESKİ AVUKATI 3 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ
Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, dün New York'taki federal mahkemede görülen davada 3 yıl hapse mahkum edilmişti.
Cohen, Trump'la ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için yasa dışı para ödemek, seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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