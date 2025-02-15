Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının Beyaz Saray'daki Oval Ofis'in girişine asılması dikkati çekti. Trump, 2023 yılında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu
ABD'de Oval Ofis'in girişindeki duvara Başkan Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının asılması dikkati çekti.
AA'nın The Hill'e dayandırdığı habere göre; Trump'ın sabıka fotoğrafı, Beyaz Saray'da Oval Ofis'in girişine asıldı.
Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.
AA'nın haberine göre; Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.
Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.