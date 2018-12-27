Irak Başbakanı Adil Adbülmehdi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz ziyareti konusunda önceden bilgilendirildiği belirtildi.

Irak hükümetinin ziyareti memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Trump'ın Abdülmehdi ile bir araya gelmesi planlanıyordu ancak görüşmenin nasıl yapılacağı konusunda fikir ayrılığı olduğu için bunun yerine iki lider bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi, DEAŞ'a karşı ortak mücadele, bölgede istikrarın sağlanması ve son gelişmeler değerlendirildi" ifadesi kullanıldı. Açıklamada Trump'ın ziyaretinin Irak'taki Amerikan askerlerinin Noel'lerini kutlamayı kapsadığı ve Trump'ın Abdülmehdi'yi Washington'a davet ettiği belirtildi.

"SAYGILARIMI İLETMEK İSTEDİM"

ABD Başkanı Donald Trump, dün eşi Melania Trump ile Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'ne gelerek, burada bulunan ABD'li askerler ile bir araya gelmişti.

Irak’ta bulunma sebebine ilişkin burada açıklamalar yapan Trump, "Buraya gelip askerlerimizi ziyaret etmek ve saygılarımı iletmek istedim." dedi.

Irak’ta ABD ordusuna bağlı üst düzey askerlerle görüşen Trump’ın Irak Başbakanı Adil Abdul-Mahdi’yle bir araya gelmediği bildirildi.

Trump, üsteki ABD askerleriyle görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'LA ÇOK İYİ BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİM"

Açıklamasında Suriye konusuna da değinen Trump, kendisinden Suriye’den çekilmek için ek süre istendiğini fakat bunu kabul etmediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"DEAŞ’ı ortadan kaldırmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok iyi konuşmalar gerçekleştirdim. O ve diğerleri bunu yapacak. Çünkü biz onların bölgesindeyiz. Fakat yükü ve maliyeti bunların taşıması gerekir, fakat yapmıyorlar. ABD dünyaya polislik yapmaya devam edemez."

"Suriye'de Erdoğan DEAŞ'tan ne geriye kaldıysa bitirmek istiyor" ifadelerine yer veren Trump, "Suudi Arabistan da geldi ve bunun ekonomik olarak bedelini ödeyeceklerini söyledi." ifadesine yer verdi.

IRAK'TAKİ BAZI GRUPLARDAN TRUMP'IN ZİYARETİNE TEPKİ

Şii Asaib Ehli'l Hak Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ziyareti eleştirirken, Islah ve İmar Grubu ise ziyaretin Irak topraklarına açık bir ihlal olarak nitelendirdi.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asaib Ehli'l Hak Örgütü lideri Kays El Hazali, "Trump'ın diplomatik normları göz önünde bulundurmadan yaptığı ziyaretin, ABD'nin Irak'taki projesinin neler olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor" dedi. İran’a yakınlığıyla bilinen Hazali açıklamasında "Iraklıların buna karşı cevapları birliklerini parlamento kararıyla ülkeden çıkarmak olacak. Eğer çıkarmak istemezsen bizim 2011’de yaptığımız gibi birliklerini başka yollarla çıkarmaya gücümüz vardır" şeklinde konuştu.

Irak Meclisi'ndeki Islah ve İmar Grubu ise Trump'ın ziyaretinin Irak'ın egemenliğini ihlal olarak nitelendirdi. Grup Başkanı Sabah el-Saidi yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Anbar ilindeki Aynul Esed üssüne yaptığı ziyareti eleştirerek "Ülkenin egemenliğini hiçe sayarak ABD'nin bir eyaletine gider gibi Trump'ın Irak'a gelmesi açık bir ihlaldir. Irak Meclisi'ni, bu ihlali görüşmek için Trump'a haddini bildirmek ve ABD işgalinin sona erdiğini bildirmek için acil toplanmaya çağırıyoruz" dedi.





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