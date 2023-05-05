Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Trump, kendisini tecavüzle suçlayan kadını eski eşi ile karıştırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump ifade verirken, kendisini tecavüzle suçlayan ABD'li yazar E. Jean Carroll'ı eski eşi Marla Maples ile karıştırdı.

Trump, kendisini tecavüzle suçlayan kadını eski eşi ile karıştırdı
HABERTURK.COM

Dava sırasında gerçekleşen olayda Perşembe günü Roberta Kaplan tarafından siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşıldı.

Trump ifade sırasında Carroll'ı eski eşi Marla Maples ile karıştırarak "Bu Marla," dedi. Ancak Trump'ın avukatı Alina Habba onu düzelterek "Hayır, o Carroll" diye düzeltti.

Carroll'ın avukatları, kamuoyuna açıklanan bu olayın, Trump'ın "Zaten tipim değil" iddiasını baltalayabileceğini söyledi.

Olaya ilişkin Trump'ın görgü tanığı yokken Carroll için ise üç kadın ifade verdi.

Duruşmanın önümüzdeki haftaya kadar uzaması bekleniyor.

OLAY

ABD'li yazar E. Jean Carroll, Trump'ın mağazanın soyunma kabininde kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

Carroll, saldırının 1995'in sonu veya 1996'nın başında, Manhattan'daki Bergdorf Goodman adlı mağazada gerçekleştiğini belirtmiş; mağazada karşılaştığı eski başkanın başka bir kadına almak istediği iç çamaşırı denemesini istediğini, soyunma odasına girdiğinde ise kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Harry Potter'ın gerçek dünyada yaşadığını biliyor muydunuz?
DÜNYA Harry Potter aslında yaşamış bir insandı!
İsveç'te terörle mücadelede bir ilk: Terör örgütü PKK/YPG için para toplayan bir kişi yargılanacak
DÜNYA İsveç'te terörle mücadelede bir ilk
İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?
DÜNYA İngiltere'de büyük hazırlık! Kimler törene katılmayı ...
Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Geçmişte icat edilmiş ilginç buluşlar! Aile bisikletinden, tekerlek arabaya kadar!
DÜNYA Geçmişte icat edilmiş ilginç buluşlar!
Wagner’den kritik karar: Bahmut’tan çekilme kararı aldılar
DÜNYA Wagner’den kritik çekilme kararı
KEİPA toplantısında bayrak krizi: Rus ve Ukraynalı üyeler arasında gerilim
DÜNYA KEİPA toplantısında Rusya-Ukrayna arasında bayrak ...
Fuego Yanardağı faaliyete geçti: Bini aşkın kişi tahliye edildi!
DÜNYA Yanardağ faaliyete geçti: Bini aşkın kişi tahliye ...
Kanada'da son 7 yılda 9 mahkum ötenazi ile hayatına son verdi
DÜNYA Kanada'da son 7 yılda 9 mahkum ötenazi ile hayatına ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'in kapağına tepki
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'in kapağına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.