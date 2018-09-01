Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu. New York Times'ın haberine göre, McCain ölümünden önce Trump'ın cenazesine katılmasını istemediğini ifade etmişti.

Eski başkanlardan Barack Obama ile George W. Bush törende birer konuşma yapacak. Törene ABD başkanı Donald Trump ise katılmayacak.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, McCain için başsağlığı dileyerek, "En derin taziye ve saygılarımı Senatör John McCain'in ailesine sunuyorum. Dualarımız ve düşüncelerimiz sizinle beraber!" ifadelerini kullanmıştı. Törene Trump'ı temsilen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence katılacak.

McCain'in tabutu Cuma günü ABD Kongre Binası'na yerleştirildi. Söz konusu uygulama şu ana kadar yalnızca 30 ABD'li için yapıldı.

McCain, Pazar günü Maryland eyaletinin Annapolis kentindeki Deniz Harp Akademisi arazinine gömülecek.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ