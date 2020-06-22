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ABD Başkanı Donald Trump'ın aylar sonra ilk kez Tulsa kentinde yaptığı mitingin, sosyal medya platformu TikTok kullanıcıları nedeniyle boş kaldığı iddia edildi.

Video paylaşım uygulaması TikTok üzerinden örgütlendikleri iddia edilen birçoğu lise çağında olan kullanıcıların, internet üzerinde girişi ücretsiz olan mitinge kayıt yaptırdıkları ve bu nedenle Trump'ın miting yaptığı salonun boş kaldığı belirtildi.

The New York Times'ta yer alan habere göre, TikTok üzerinden organize olan kullanıcılara gençler arasında oldukça popüler olan Kore pop müziği hayranları da destek oldu.

Miting öncesinde Trump'ın kampanya menajeri Brad Parscale, mitinge katılım için 1 milyondan fazla başvuru olduğunu söylemişti. Ancak miting sırasında 19 bin koltuklu BOK Center'ın birçok koltuğu boş kaldı. Salon boş kalınca, Trump ve yardımcısı Pence'in salon dışarısında yapması planlanan konuşmalar da iptal edildi.

Tulsa kenti yetkilileri salonda yaklaşık 6200 kişi bulunduğu bilgisini paylaştı.

Son günlerde koronavirüs vakalarında tırmanış gözlenen Oklahoma eyaletinden sağlık yetkilileri mitinge katılacakları hastalığa yakalanma tehlikesi nedeniyle uyarmışlardı.

Trump'ın seçim kampanyasından yetkililer ise etkinlik için kimseye bilet basılmadığını ve önce gelenin salona girdiğini belirtti. Kampanya sözcüsü Tim Murtaugh iddialarla ilgili olarak, "Solcular zeki olduklarını düşünerek her zaman kendilerini kandırıyor. Ancak etkinliğe kayıt yaptırmak telefon numaranızı vermek anlamına geliyor. İletişim bilgileri için onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CNN'de yer alan habere göre, Mary Jo Laupp isimli kullanıcının yaptığı paylaşım TikTok'taki organizasyona öncülük etti. Kullanıcının yaptığı paylaşımın 700 binden fazla beğeni aldığı ifade edildi.

Trump'ın rakibi Biden'ın seçim kampanyası yetkilileri ise organizasyonla bir ilgileri olmadığını belirtti.