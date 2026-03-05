Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu Trump, Netanyahu için af istedi | Dış Haberler

        Trump, Netanyahu için af istedi

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a seslenerek, "Cumhurbaşkanı (Herzog) bugün (İsrail Başbakanı) Bibi'ye (Binyamin Netanyahu) af vermeli. Bibi'nin aklında İran'la savaşmaktan başka bir şey olmasını istemiyorum." dedi

        Giriş: 05.03.2026 - 21:37
        Trump, Netanyahu için af istedi

        Amerikan Axios haber platformuna telefonla bir mülakat veren ABD Başkanı Trump, hakkındaki yargı süreci devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında bir değerlendirme yaptı.

        Netanyahu'nun odaklanması gereken tek konunun "İran'la savaşmak" olması gerektiğini kaydeden Trump, "Cumhurbaşkanı (Herzog) bugün (İsrail Başbakanı) Bibi'ye (Netanyahu) af vermeli. Bibi'nin aklında İran'la savaşmaktan başka bir şey olmasını istemiyorum." diye konuştu.

        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının "cadı avı" olduğunu savunan Trump, "Her gün Bibi ile savaş hakkında konuşuyorum. Onun lanet olası bir mahkeme sürecine değil, savaşa odaklanmasını istiyorum. Bibi'nin üzerindeki tek baskının İran'la savaş olması istiyorum." yorumunu yaptı.

        Trump ayrıca, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Netanyahu'ya af çıkaracağını kendisine 5 kez söylediğini, ancak sözünü yerine getirmediğini ileri sürdü. ABD Başkanı, Netanyahu'ya af çıkarana kadar Herzog ile görüşmeyeceğini de sözlerine ekledi.

        Öte yandan Axios'taki haberde, konuya ilişkin İsrailli bir yetkilinin, "Herzog'un af konusunda Trump'a hiçbir zaman söz vermediği" açıklamasına da yer verildi.

        NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

        İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

        Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

        Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

        Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

