Trump-Putin görüşmesinin ardından Zelenskiy bugün Trump'la görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2 saati aşkın telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trump ve Putin'in, Ukrayna'nın enerji tesislerinin vurulmayacağı konusunda anlaşmasına rağmen Rus ordusunun enerji, ulaşım ve sivil altyapıyı vurduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ateşkesin elinde sonunda uygulanacağını umuyorum" dedi.

Enerji altyapısına saldırılması konusunda Putin'in kendiyle çeliştiğini belirten Zelenskiy, "Rusya, şu ana kadar savaşa son vermeye hazır olmadığını gösteriyor" dedi.

Bugün Trump'la konuşacağını duyuran Zelenskiy, Putin'le olan görüşmenin ayrıntılarını duymayı umduğunu vurguladı, Ukrayna tarafının, ateşkesi görüşmek için ABD'ye daha kapsamlı bir ekip göndermeye de hazır olduğunun altını çizdi.