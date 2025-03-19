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        Haberler Dünya Trump-Putin görüşmesinin ardından Zelenskiy bugün Trump'la görüşecek | Dış Haberler

        Trump-Putin görüşmesinin ardından Zelenskiy bugün Trump'la görüşecek

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin'in telefonda görüşmesinin ardından bir açıklama yaparak, "Rusya'nın işgal ettiği toprakların tarafımızdan 'Rusya toprağı' olarak tanınması mümkün değil, bu bizim kırmızı çizgimiz" dedi. Zelenskiy, bugün Trump'la görüşeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:18
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        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2 saati aşkın telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Trump ve Putin'in, Ukrayna'nın enerji tesislerinin vurulmayacağı konusunda anlaşmasına rağmen Rus ordusunun enerji, ulaşım ve sivil altyapıyı vurduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ateşkesin elinde sonunda uygulanacağını umuyorum" dedi.

        Enerji altyapısına saldırılması konusunda Putin'in kendiyle çeliştiğini belirten Zelenskiy, "Rusya, şu ana kadar savaşa son vermeye hazır olmadığını gösteriyor" dedi.

        Bugün Trump'la konuşacağını duyuran Zelenskiy, Putin'le olan görüşmenin ayrıntılarını duymayı umduğunu vurguladı, Ukrayna tarafının, ateşkesi görüşmek için ABD'ye daha kapsamlı bir ekip göndermeye de hazır olduğunun altını çizdi.

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