Trump-Putin zirvesi öncesi bir oteldeki yazıcıda hassas belgeler unutulmuş

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan tarihi zirveden iki saat önce Alaska'daki bir otelin ortak yazıcısında hassas hükümet bilgileri içeren ABD Dışişleri Bakanlığı belgeleri bulundu.

İki dünya liderinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğini görüşmek üzere bir araya geldiği Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne arabayla 20 dakika mesafedeki Anchorage'da bulunan Hotel Captain Cook'un yazıcısından; bir program, hükümet çalışanlarının telefon numaraları ve bir öğle yemeği menüsü içeren sekiz sayfa çıktı.

Hotel Captain Cook'ta kalan üç misafir sayfaları zirvenin başlamasından iki saat önce buldu. Kağıtları kimin bıraktığı belli değil.

Sayfalarda ne yazıyor?

İlk beş sayfa, katılımcılar, yerler ve saatler de dahil olmak üzere günün olaylarının sırasını içeriyor. Putin ve Rus yardımcılarının isimlerinin altında her bir ismin telaffuzu yer alıyor. Dosyada Rusya Devlet Başkanı'nın isminin altında "POO-tihn" yazıyor.

Sayfalarda ayrıca hükümet çalışanlarının telefon numaraları ve Trump'ın Putin'e vermeyi planladığı "Amerikan Kel Kartalı Masa Heykeli" olarak tanımlanan bir hediye de yer alıyor.