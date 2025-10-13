Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.316,40 %-2,27
        DOLAR 41,8178 %0,03
        EURO 48,5677 %0,32
        GRAM ALTIN 5.576,88 %0,94
        FAİZ 40,71 %1,04
        GÜMÜŞ GRAM 69,82 %-0,77
        BITCOIN 112.880,00 %-2,54
        GBP/TRY 55,7630 %-0,03
        EUR/USD 1,1608 %0,33
        BRENT 62,52 %-1,26
        ÇEYREK ALTIN 9.118,19 %0,94
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan Çin'e Boeing için kısıtlama sinyali - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan Çin'e Boeing için kısıtlama sinyali

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik Boeing parçalarının ihracatında kontrol tehdidinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 07:52 Güncelleme: 13.10.2025 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Çin'e Boeing için kısıtlama sinyali
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in nadir toprak mineralleri ihracatına yönelik kısıtlamalarına karşılık olarak ABD’nin Boeing uçak parçaları ve kritik yazılım ürünlerine ihracat kısıtlaması uygulayabileceğini açıkladı.

        Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, ABD’nin Çin’e karşı elinde birçok seçeneğin bulunduğunu belirterek, “En önemli ürünlerden biri uçaklar. Çin, çok sayıda Boeing uçağına sahip ve bu uçakların parçalarına ihtiyaçları var” dedi.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ise Çin’in “düşmanca” bir tutum sergilemeye başladığını ve bazı ülkelerle nadir toprak elementlerinin üretim ve ihracatını sınırlamaya çalıştığını aktardı. Ayrıca, 1 Kasım’dan itibaren Çin’e ödenen mevcut vergilere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını ve tüm kritik yazılımlarda ihracat kontrolü devreye alınacağını duyurdu.

        ABD ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji gerilimi, nadir toprak mineralleri ve stratejik ürünler üzerinden yeni bir boyut kazanmış oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Dünya'nın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Dünya'nın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!