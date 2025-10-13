Trump'tan Çin'e Boeing için kısıtlama sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in nadir toprak mineralleri ihracatına yönelik kısıtlamalarına karşılık olarak ABD’nin Boeing uçak parçaları ve kritik yazılım ürünlerine ihracat kısıtlaması uygulayabileceğini açıkladı.

Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, ABD’nin Çin’e karşı elinde birçok seçeneğin bulunduğunu belirterek, “En önemli ürünlerden biri uçaklar. Çin, çok sayıda Boeing uçağına sahip ve bu uçakların parçalarına ihtiyaçları var” dedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ise Çin’in “düşmanca” bir tutum sergilemeye başladığını ve bazı ülkelerle nadir toprak elementlerinin üretim ve ihracatını sınırlamaya çalıştığını aktardı. Ayrıca, 1 Kasım’dan itibaren Çin’e ödenen mevcut vergilere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını ve tüm kritik yazılımlarda ihracat kontrolü devreye alınacağını duyurdu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji gerilimi, nadir toprak mineralleri ve stratejik ürünler üzerinden yeni bir boyut kazanmış oldu.