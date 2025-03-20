Trump'tan Fed açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı.

Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Kararla birlikte yayımlanan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık faiz indirimi öngörüldü. Bu da Fed yetkililerinin bu yıl 2 faiz indirimine daha gidileceğini tahmin ettiğini gösterdi.

TRUMP'TAN FAİZ MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in kararı sonrası yaptığı açıklamada, ABD tarifelerinin ekonomiye yansımaya başlaması ile birlikte Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin daha iyi olacağını söyledi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump "ABD Gümrük Tarifeleri ekonomiye geçmeye (hafiflemeye!) başlarken Fed'in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.