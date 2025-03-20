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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan Fed açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı

        Fed'in faiz kararı sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin daha iyi olacağını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 08:45 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:13
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        Trump'tan Fed açıklaması
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        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı.

        Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        Kararla birlikte yayımlanan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık faiz indirimi öngörüldü. Bu da Fed yetkililerinin bu yıl 2 faiz indirimine daha gidileceğini tahmin ettiğini gösterdi.

        TRUMP'TAN FAİZ MESAJI

        ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in kararı sonrası yaptığı açıklamada, ABD tarifelerinin ekonomiye yansımaya başlaması ile birlikte Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin daha iyi olacağını söyledi.

        Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump "ABD Gümrük Tarifeleri ekonomiye geçmeye (hafiflemeye!) başlarken Fed'in faizleri düşürmesi çok daha iyi olacaktır" dedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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