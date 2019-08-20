ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka'nın parçası olan 2,1 milyon kilometrekarelik Grönland'ı satın almak istediğini iddia etmiş, ABD basını Trump'ın bol miktarda kaynağa sahip olması ve jeopolitik önemi nedeniyle, Grönland'ı ABD topraklarına katmak için çalıştığı haberini yapmıştı.

Gelecek ay Danimarka'yı ziyaret etmeyi planları yapan Trump'ın, asistanından bu olasılığı araştırmasını istediği iddia edilmiş, gazeteye göre danışmanlarından bazıları, Trump'ı Grönland'ı almanın iyi bir ekonomik hamle olacağına inandırmaya çalışıyor. Diğer danışmanlarının ise bunu asla gerçekleşmeyecek geçici bir heves olarak nitelendirdiği ileri sürülüyor.

TRUMP: KESİNLİKLE GÜZEL OLUR

Donald Trump ise, "Bu konuştuğumuz bir konuydu, görüş ortaya atıldı ve ben stratejik olarak kesinlikle ilgi çekici olduğunu ve ilgilendiğimizi belirttim. Ama Danimarka ile konuşacağız" derken, konunun ABD hükümetinin gündemindeki ilk madde olmadığını da vurguladı.

Danimarka'nın özerk statüdeki adaya her yıl aktardığı kaynağı bulmakta zorlandığını bir kez daha vurgulayan Trump, "Bu Danimarka için gerçekten acı verici çünkü her yıl neredeyse 700 milyon dolar kaybediyorlar ve adaya sahip olmak stratejik açıdan ABD için güzel olur" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ: "DELİRMİŞ OLMALI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın almak istediğine ilişkin ifadeleri tepki toplamıştı. Grönland Dışişleri Bakanı Ane Lone Bagger, "Ticari faaliyetlere açığız ancak Grönland satılık değil" derken, Eski Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Bir Nisan şakası olmalı. Son derece yersiz" ifadesini kullanmıştı. Danimarka Halk Partisi Dış Politika Sözcüsü Soren Espersen de "Eğer bu gerçekse, Trump'ın delirdiğinin kanıtıdır. Danimarka'nın 50 bin vatandaşını ABD'ye satacağı düşüncesi tamamen saçmalık" açıklamasını yapmıştı.

Dün Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de "absürt"değerlendirmesi yaptı. Frederiksen, "Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN PHOTOSHOPLU PAYLAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Trump Towers binalarından birinin Grönland'ın ortasına dikilmiş photosoplu halini paylaşarak, "Söz veriyorum bunu Grönland'a yapmayacağım" dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

TARİHTE BİRÇOK KEZ TEKLİF ETTİLER

ABD daha 1946 yılında Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolar önermiş ancak Danimarka Hükümeti teklifi reddetmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, 1867'de Danimarka Krallığı'ndan Grönland ve İzlanda'yı alma seçeneğini inceledi. 1867'de ABD, Rusya'dan Alaska'yı satın almak için 7,2 milyon dolar ödedi. ABD ayrıca Louisiana için Fransa'ya, Florida için İspanya'ya, Batı Hint Adaları içinde daha önce Danimarka'ya ödemeler yapmıştı. ABD'nin hali hazırda Grönland'ın kuzeybatısında Pituffik Havaalanı olarak da bilinen Thule Hava Üssü bulunuyor.