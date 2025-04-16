ABD Başkanı Trump ile Harvard Üniversitesi arasındaki anlaşmazlık büyüyor

Dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki anlaşmazlık büyüyor. Harvard Üniversitesi, Trump yönetimin taleplerini kabul etmeyeceğini bildirmesinin ardından üniversitenin 2,2 milyar dolarlık fonu ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedeli dondurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından Trump'tan Harvard'a yeni bir tehdit geldi.

"HARVARD'IN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİYOR"

Trump, Harvard'ın vergi muafiyetini elinden almakla tehdit etti ve üniversitenin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Trump sosyal medya paylaşımında, Harvard'ın bu şekilde devam etmesi halinde vergi muafiyet statüsünü sonlandırmayı düşündüğünü ifade etti. Ancak bunu nasıl yapacağını söylemedi, çünkü ABD vergi kanuna göre, çoğu üniversite kamu eğitimi amaçları için federal gelir vergisinden muaf tutuluyor.

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BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ FONLARIN DONDURULMASINI SAVUNDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesinin fonlarının Trump tarafından dondurulmasını "antisemitizmle ilgili yasaların" uygulanmasıyla savundu.

Leavitt, Harvard ve önde gelen diğer bazı üniversitelerin "antisemitizmin yükseldiği yerler" haline geldiğini savunarak, yönetim olarak antisemitizmle ilgili yasalar çerçevesinde buna izin vermeyeceklerini söyledi.

"Başkan, bu üniversitelerin federal yasalara uymaları gerektiği konusunda oldukça net. Ayrıca Harvard'ın özür dilemesini istiyor. Harvard, üniversite kampüslerinde Yahudi Amerikalı öğrencilere karşı yapılan korkunç antisemitizmden dolayı özür dilemelidir." diyen Leavitt, üniversiteyle ilgili açıklamalarında en çok "antisemitizm" vurgusu yaptı. "Ne yazık ki Harvard, Başkan'ın ya da yönetimin taleplerini ciddiye almadı." ifadesini kullanan Leavitt, artık antisemitizmle ilişkilendirilen herhangi bir okulun fon alamayacağını söyledi. HARVARD İLE TRUMP YÖNETİMİ ARASINDA NE YAŞANDI? Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu. REKLAM Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber'a 11 Nisan günü gönderdiği mektupta, "Harvard son yıllarda federal yatırımı haklı çıkaran hem fikri hem de medeni koşullarını yerine getirmede başarısız oldu" denilmişti. Trump yönetiminin mektubunda şu ifadelere yer verildi: "Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi'nin faaliyetlerine, akademik keşif ve akademik mükemmelliğin ülkeye sağladığı değer nedeniyle yatırım yapmıştır. Ancak bu yatırım bir hak değildir. Bu, Harvard'ın federal medeni haklar yasalarını desteklemesine bağlıdır. Harvard, son yıllarda federal yatırımı haklı çıkaran hem entelektüel hem de medeni haklar koşullarını yerine getirmede başarısız oldu."