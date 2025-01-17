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        Trump'tan Hollywood adımı

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ünlü aktörlerden Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı "Hollywood Özel Elçisi" olarak seçtiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 00:43 Güncelleme: 17.01.2025 - 00:43
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        Trump'tan Hollywood adımı
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        Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundaki hesabından açıklamada bulunan Trump, Hollywood'u yeniden büyük yapmak için bu adımı attığını belirtti.

        Trump, açıklamasında, Hollywood'un son 4 yılda gerilediğini savunarak, Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı "Hollywood Özel Temsilcisi" olarak seçtiğini ilan etti.

        Hollywood'un son yıllarda "yabancı ülkelere" çok şey kaptırdığını kaydeden Trump, "Aynen Amerika Birleşik Devletleri gibi, (başkanlığımda) yeniden Hollywood'un altın çağı olacak." ifadesini kullandı.

        Üç aktör de farklı zamanlardaki açıklamalarıyla Trump'a desteklerini belirtmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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